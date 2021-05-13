針對疫情趨於嚴峻，並且興達電廠今日下午因事故導致全廠停機，系統供電能力不足，全台輪流停電一事，總統蔡英文將於晚間7點在總統府發表談話。

【LIVE直播】2021.05.13疫情嚴峻又全台停電 總統蔡英文發表談話。(影/中時新聞網)

蔡英文表示，今天已召開國安高層會議。首先，高雄興達電廠停機，她要向國人表達歉意，備轉容量10.01%，停電問題是輸配電電網問題，這凸顯台灣分區供電、電廠風險管理重要性，預計晚間9:40分完成全部供電。

高雄興達電廠因電網事故導致全廠停機，全台各地出現大停電，總統蔡英文今(13日)臉書貼文表示，供電將會陸續恢復，政府已掌握狀況。高雄興達電廠因為電網事故造成部分機組停機，導致全國不同地區有停電的情形，政府已經初步掌握相關狀況，正在緊急修復處理。

目前，為了電網安全，台電已經啟動分區輪流供電機制，供電將會陸續恢復，請大家保持冷靜，不用驚慌。詳細事故原因，政府相關部門將在完整查明後向大家報告。在這之前，也請大家切勿傳遞未經證實的假訊息。

總統府也通知，總統蔡英文將於今（13）日19:00於總統府敞廳發表談話。

(中時新聞網)