美國陸軍12日宣布，由於配備105公厘戰車砲的史崔克（Stryker）M1128機動火砲系統（MGS）存在不少缺點，已決定在2022財政年度結束前讓其退役，並將省下來的資源與人力，用於整合更具殺傷力的武器系統，包括標槍（Javelin）反戰車飛彈、30公厘鏈砲等。

負責管理美國陸軍物資與設備的副參謀長帕斯奎特（James Pasquarette）中將表示，要做出退役M1128的決定「並不輕鬆」，因為該型載具在過去15年來，為壓制或摧毀敵方堅固據點、機槍或狙擊手等危險單位、提供直接火力支援等任務持續做出貢獻；但其自動裝彈系統的維護費用愈來愈昂貴，加上採用較為早期的史崔克設計，車體對即製爆裂物（IED）和反裝甲地雷的防護力不足，坦承M1128已經「過時」。

帕斯奎特強調，陸軍已盡最大努力，確保與部隊殺傷力相關的計畫能持續推進，因此在M1128退役後，相關資源與人力將被投入中口徑武器系統（MCWS）、整合標槍飛彈的通用遙控武器站（CROW-J）、升級搭載拖式（TOW）飛彈的M1134反戰車飛彈載具（ATGM）等。他還指出，退役M1128並不會對美國工業界造成影響，因為其獨有的設備早就已經停產。

M1128搭載105公厘的M68A1E4線膛砲，能為輕裝的史崔克單位提供寶貴火力支援，但總採購量僅142輛，相當於每個史崔克旅僅分配到1個連，不符美軍近年主流的分散式殺傷（Distributed Lethality）原則。而根據美國陸軍計畫，其預計至少為3個旅換裝整合MCWS的雙V車身（DVH）構型史崔克甲車，每個旅83輛，未來總採購數量更可能達1000輛以上。

(中時新聞網)