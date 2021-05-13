嘉義縣長翁章梁（右三）、民雄鄉長何嘉恒（右二）今天前往動物保護教育園區視察目前施工狀況。（張亦惠攝）

嘉義縣民雄收容所原先是鐵皮臨時搭建，為提升流浪犬生活品質，嘉義縣政府積極向中央爭取8200萬元經費，原地興建多功能的動物保護教育園區，目前工程進度已達75％，預計今年9月完工，縣長翁章梁也表示，好的收容單位加上結紮、不棄養的觀念，應就是處理流浪犬貓最好的方法。

翁章梁13日到園區關心施工進度，翁章梁說，搭配鄰近民雄垃圾掩埋場與周邊道路整建後，場區與道路更為潔淨與寬廣，未來將吸引更多學校學生戶外參訪與民眾親子休閒活動，活化該區域。

家畜所所長林珮如說，過去民雄收容所環境相當差，潮濕且陰暗，歷經7次流標才終於發包，後來廠商施工吊離貨櫃時下方全是壁蝨及跳蚤，這次改建為3樓建物，提供犬舍及貓社，透過建築設計改善以往昏暗、不通風的狀況。

民雄動保教育園區去年3月動土，預計今年9月完工，林珮如說，完工後待完成內部裝修與設備到位，預計2022年3月即可啟用，未來將提供民眾或企業休閒參訪認養、志工或學生進行動物保護與尊重生命教育場域，周邊整體環境也會一並改善，讓原本偏僻又人煙罕至之地成為一個民眾最佳休閒去處。

根據家畜所統計，108及109年度絕育的家犬貓及遊蕩犬貓高達1萬248隻，110年度至5月12日止共受理通報969件，包括陳情檢舉77件、緊急救援86件、精準捕捉284件56隻、其他詢問動保相關業務522件，已結紮1467隻犬貓，林珮如說，未來園區已規畫有隔離檢疫區、動物病舍、診療室、手術室及恢復室提升園區診療水平，另也會加強推廣認養及教育宣導。

(中時 )