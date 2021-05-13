二年來首次 國巨將買回4千張庫藏股 18:342021/05/13 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被動元件大廠國巨（2327）將祭庫藏股機制，預計自即日起買回4,000張庫藏股，買回區間價位為409.5～655元，此為513股災以來，首家電子廠動用庫藏股護盤。 國巨第一季繳出10.17元的亮麗成績單，然股價始終未見起色，13日盤中一度跌破400元大關，挫至393.5元，創下波段新低紀錄，在第一季賺逾一個股本的電子股中，表現最為疲弱。 美持續施壓華為 拜登延長禁令 未延長庫藏股計畫 軟銀股價早盤重挫 (工商 ) #國巨 #買回 #第一季 #千張庫藏股 #被動元件大廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「只賣超百億」 外資邊逃邊低接 04:102021/05/13 產業特刊 小額終老險熱賣 郵局Q1稱霸 04:102021/05/13 金融．稅務 陽明入摩空歡喜 護國艦隊全沉 04:102021/05/13 財經焦點 台股天量8,967億 重挫680點 盤中雪崩1,417點 04:102021/05/13 財經要聞 中市議員質疑副市長反向操作 黃國榮：不應曲解意思 13:002021/05/13 生活 疫情衝擊國旅 花蓮端午連假旅宿退訂五成 15:202021/05/13 生活 亞大徵才博覽會 醫藥業求才若渴 04:102021/05/13 地方新聞 台股盤中瀉1417點 史上最大跌幅 疫情引爆恐慌性賣壓 失守萬六 04:102021/05/13 焦點要聞 全台分區停電 財政部：報稅系統運作正常 17:322021/05/13 財經 觀光股哀鴻遍野 龔明鑫憂消費 04:102021/05/13 財經焦點 能讓浪子回頭 4星座女最擅長經營感情 16:202021/05/13 運勢 財經熱門新聞 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 【全台大停電】經長王美花2度致歉 21：40恢復供電 台電將賠償 - 財經 【全台大停電】台積電、聯電未傳災情 南科高雄廠40家廠商受波及 - 財經 【全台大停電】興達電廠事故停機 台電說明原因 - 財經 二年來首次 國巨將買回4千張庫藏股 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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