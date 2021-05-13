被動元件大廠國巨（2327）將祭庫藏股機制，預計自即日起買回4,000張庫藏股，買回區間價位為409.5～655元，此為513股災以來，首家電子廠動用庫藏股護盤。

國巨第一季繳出10.17元的亮麗成績單，然股價始終未見起色，13日盤中一度跌破400元大關，挫至393.5元，創下波段新低紀錄，在第一季賺逾一個股本的電子股中，表現最為疲弱。

(工商 )