疫情升級，各校嚴陣以待，台灣大學表示，為因應疫情發展，修課人數達60人以上，包含實驗、實習與實作等課程在內，5月17日起改以遠距或線上教學；校方並建議，修課人數60人以下課程，同樣儘量轉為遠距或線上教學。並自5月17日起實施校園門禁管理。

台大表示，若防疫措施升級時，將適時宣布所有課程都改為遠距或線上教學，以減少師生到校上課，降低群聚感染風險。

在授課方式上，台大建議，教師可善用學校新一代數位教學平台NTU COOL，上傳課程影片，進行非同步遠距教學；除了錄製課程內容上傳NTU COOL外，教務處也提供授課教師U Meeting與U Webinar帳號，以利課程進行同步遠距討論、教學，教師將收到來自訊連科技的帳號通知信，請透過信中連結啟用帳號。教師同樣也可自行選用熟悉通訊軟體或直播平台，進行遠距教學。

台大也提到，教師如有錄製課程影片需求，可運用EverCam、OBS等軟體自行錄影，也可申請使用具備自動錄播系統的綜合教學館教室進行課程錄製。另外，NTU COOL已建有「課程數位化百寶箱」及「數位TA訓練課程」，提供老師與助教準備數位教學所需資訊。

而在校園環境把關上，台大強調，為防範疫情於校園內散布，校總區自5月17日起進行校園出入口門禁管制，請隨身配戴有效證件以供查驗。

(旺報 )