崔慈悌／台北報導

國內疫情嚴峻，民眾擔心物資短缺，出現搶買情況，蔡英文總統今天下午召開國安高層會議後，預計今晚7點在總統府發表公開談話，說明政府防疫部署狀況，並強調物資供應充足，以穩定國人信心。

蔡英文今天下午4點於總統府，邀集相關部會及單位，召開國安高層會議，會議聚焦近期國內外疫情局勢，尤其針對國內這一波疫情挑戰，就疫情發展現況及各部會防疫部署再行全面檢視，並就重要防疫物資整備進行全面盤整，並就整體金融情勢研判評估。

由於在國際疫情持續升溫，且國內疫情也面對新的挑戰狀況下，蔡英文昨天除與行政院長蘇貞昌召開例行會議，指示「三個務必」外，也要求以最嚴謹的態度因應這波疫情挑戰、務必確保防疫物資和醫療系統持續充足，對於錯假訊息務必以最快速度澄清。

至於今天發生的停電意外，蔡英文稍早已在臉書表示，政府已初步掌握相關狀況，正在緊急修復處理，為了電網安全，台電啟動分區輪流供電機制，供電將會陸續恢復，請大家保持冷靜，不用驚慌。

蔡英文也預計晚間7點，針對近期國內外疫情及政府防疫部署現況在總統府敞廳發表談話。

(中時 )