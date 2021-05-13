受到高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，台電屏東區處從13日下午3時開始採取緊急分區輪流停電，全縣共14個鄉鎮住戶受影響，縣府下午也緊急召開停電緊急應變小組會議因應。

由於機關、醫院等重要公共單位不在輪停範圍，屏東縣長潘孟安指示警消人員務必加派人力在停電區域重要路口指揮交通，及預防民眾受困大樓電梯，並掌握沿海養殖戶是否受損狀況。

緊急應變小組會議邀集台電屏東區處、縣府城鄉、衛生、工務、農業、水利及民政等局處首長與會。在停電時段縣內未有重大事故發生，6起民眾受困電梯事件也已協助脫困。

台電說明為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，C組範圍包括內埔、崁頂、潮州、萬丹、萬巒、竹田、新埤、東港、林邊、佳冬、麟洛、南州、琉球等鄉共15萬7008戶。

D組為萬丹、新園、東港、南州、萬巒、新埤、潮州、林邊等共9萬4951戶，每次停電50分鐘，在設備未修復恢復供電前，二組鄉鎮住戶將會輪流停電。

由於依照台電搶修進度，入夜前仍會採取輪流停電措施，潘孟安指示停電區域的鄉鎮，重要路口務必加派警力維持交通順暢，各警義消也應隨時待命，排除民眾可能受困大樓電梯情形。此外沿海地區是高經濟養殖重鎮，農業處也應將停電訊息轉知養殖戶，以免造成損失。

(中時 )