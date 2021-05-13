就是狂！疫情急速升溫，本周五即將召開股東會的陽明海運，稍早董事會決議變更股東會地點，將地點改到基隆市七堵區東新街25號(長興里里民活動中心)旁籃球場，恐創下台股上市櫃公司，第一次在籃球場開股東會的紀錄，讓股東們哭笑不得。

陽明早期股東會都在台北的三軍軍官活動中心舉行，這兩年改在基隆，這次原本計畫在長興里里民活動中心舉行，沒想到疫情襲來，為了兼顧防疫，先是宣布不開放媒體進場採訪，今天斧底抽薪，直接搬到籃球場辦股東會，保持安全距離。

陽明董事會也通過，不繼續辦理民國109年股東會通過的私募甲種特別股決議，主要是全球運價好轉，隨著公司營運績效持續改善，考量私募特別股資金成本較高，迄今未辦理私募特別股，由於辦理期限將屆，於剩餘期限內已無繼續辦理私募之計畫。

這次股東會，也是陽明新任董事長鄭貞茂去年10月上任以來首場股東會，原本外界預期，全球運價飆漲，陽明獲利、股價雙漲，這回股東會將是熱鬧滾滾，不過疫情急轉直下，為了拉開防疫距離，陽明不得不將股東會移師到籃球場召開，人氣恐也受影響。

陽明去年獲利創10年來新高，有小股東先前已經放話，要在股東會上提案，希望能發股利。不過鄭貞茂已經打了預防針，表示今年仍沒有辦法發股利，原因在於過去有累虧，還有會計上減損要攤提，但相信小股東若投資陽明超過半年，今年應會賺錢的。

陽明去年稅後純益119.77億元，年增近380％，每股純益4.51元，是2011年以來最高，一口氣弭平過去2年虧損。不過近期受台股重挫影響，今日股價以跌停開出，盤中雖一度翻紅，但終場仍不敵賣壓，以跌停價79.2元做收，總成交量57.3萬張。

(中時 )