興達電廠今日下午因事故導致全廠停機，系統供電能力不足，全台輪流停電一事，國民黨立委鄭麗文今（13）日下午在臉書質疑，缺水、缺電、缺疫苗，有政府真的會做事嗎？

興達電廠停機全台大停電！ 謝龍介怒批「綠營能源政策根本錯誤」

鄭麗文指出，一個高雄興達電廠故障，竟然會造成「全台大停電」？ 更離譜的是，台電官網上備載電力燈號竟還顯示「供電充足」的綠燈，難道台電的數據都在作假？

鄭麗文表示，繼2017年的815大潭電廠跳電後，這已經是蔡英文總統執政的第二次無預警大停電，影響高達393萬戶居民!! 號誌燈不亮、交通大打結、幾十處民眾受困電梯、多起發電機冒煙事件，廣大商家生意停擺、餐廳業者準備的食材必須全部報廢，造成人民生活上非常大的不便，民怨已經沸騰!!

鄭麗文呼籲，請蔡英文總統告訴全民: 為何電廠頻頻故障出包？台灣到底缺不缺電？能源政策究竟有沒有辦法提供全台穩定的電力？每當遇到重大議題：水庫缺水、大停電、疫情延燒、買不到疫苗等，蔡政府總是喊著好聽的口號，在臉書發著精美哽圖，拼命告訴人民有政府會做事，但蔡政府有哪一次真正解決問題？

鄭麗文最後質疑，缺水、缺電、缺疫苗，有政府真的會做事嗎？

(中時新聞網)