瑞基（4171）4月合併營收6,299萬元，較去年同期衰退22.13％。公司表示，目前能積極布局新冠檢測商機，中南美地區已安排出貨，印度進口註冊中。

由於去年基期較高，瑞基雖然4月營收衰退，但累計前四月營收2.96億，年成長則有40.81％表現。

瑞基表示，新冠既有市場穩定，新市場積極佈局。歐洲方面，西班牙市場持續下訂；德國積極洽詢代理商；法國市場亦有代理商積極洽談中。中東方面持續穩定出貨，代理商於齋戒月後，續積極拓展新市場。

中南美非方面，索馬利蘭代理商4月持續出貨，同時亦透過外交部援外計畫持續下訂，目前安排5月出貨；墨西哥與阿根廷持續出貨；巴西代理商積極洽談中。

亞洲方面，印尼、緬甸皆持續下單；馬來西亞郵輪商亦續訂試劑；印度爆發嚴重疫情，代理商因應當地緊急需求，進行醫材特採進口註冊申請；日本市場註冊資料備齊中；台灣市場持續出貨。

另外，水產畜產市場漸回溫，銷售逐月上升，泰國4月下訂非洲豬瘟試劑。

因應瑞基中長期以人病與動物兩大市場雙軌佈局之規劃。瑞基董事會通過以現金增資及發行有擔保可轉換公司債以充實營運資金，新建三期廠房，及購買機器設備，以擴大產能，提升市場競爭力，強化財務結構及資金靈活調度之彈性。

(工商 )