振樺電（8114）首季財報出爐，營業利益1.43億元，營業利益率為7.3％，較去年同期增長近一倍，惟受匯損侵蝕獲利近千萬元，毛利率34.8％，為合併以來單季高檔，稅後淨利3,917萬元，年增140.7％，EPS達0.52元。

振樺電今年第一季合併營收19.72億元，年增約6％，若排除匯率影響數成長率約為11％。公司自去年第四季起，除印度與部分歐洲國家仍維持嚴格封城狀態，全球主要地區致力於經濟發展與社交安全間的平衡，逐步適應新常態下的運營模式，終端需求漸進回歸。

在主要產品線部分，振樺電POS受惠通路拉貨積極，訂單能見度高，專案成功切入全球零售250強集團客戶，預期將是未來二～三年重要的營收成長動能。

Kiosk則有北美捷運閘門系統專案挹注首季營收表現，此外，振樺電深耕數位金融應用，除了持續提供美國電信與有線電視龍頭自助繳費解決方案外，也成功獲得近年投資熱潮Bitcoin ATM專案需求，將於第二季起陸續出貨。

IPC方面，瑞傳歐洲成功切入電動車充電樁龍頭的運算控制平台需求，將於下半年起出貨，新半導體客戶認可瑞傳的設計製造核心實力，將有機會逐步擴大合作範圍。

振樺電指出，集團持續優化三大事業體資源配置與分工，綜效逐步顯現，Kiosk獲利結構也取得重大進展，集團體質在經過築底調整後已漸進優化，新應用及客戶耕耘有所斬獲，接單動能強勁。而面對全球供應鏈大規模緊俏，集團將全力鞏固料件，目前出貨仍有遞延2～3個月的狀況，達交率約為8成，干擾近期成長力道。

展望2021年，印度市場因疫情仍然嚴峻，美國、中東與亞洲動能於新常態下需求已逐漸回溫，歐洲在歷經兩年整頓，可望在完全解封後快速成長。

由於全球零組件供貨失衡與貨運缺櫃問題仍為出貨時程的主要變數，振樺電對今年展望維持審慎樂觀，營運預期將隨著供應鏈缺口緩解呈現同期及逐季成長趨勢。

(工商 )