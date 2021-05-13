金管會要投資人「靜下心」，強調台股其實不會受MSCI調權重及新冠肺炎疫情加劇影響。證期局副局長郭佳君13日表示，MSCI調降台股權重將在5月27日生效，依比例推估，外資影響金額約6.14 億美元，即約新台幣173億元可能匯出，占外資0.07％，但觀察近三年MSCI調整權重的生效日，都與台股行情「沒什麼關係」。

即MSCI調整權重的生效日或是生效當月，外資的投資與台股的行情，似乎都與MSCI權重調整方向並未正相關，郭佳君表示，MSCI調權重即便有「一些些影響」，也只是短期，台股對外資仍是有一定的吸引力。

此外，是新冠肺炎疫情加劇，加上國際股市回檔，造成近日台股大波動，郭佳君呼籲台股投資人「投資股市是投資上市櫃公司，是看公司基本面與經濟等」，雖然疫情消息會讓投資人心情大幅震盪，但還是要靜下心來，將重點放在上市櫃公司營收等基本面與經濟成長。

MSCI此波調降台股權重，將在5月27日生效，但郭佳君強調，觀察最近三年MSCI調整，生效日當天台股的狀況跟MSCI調整沒有什麼關係，看不出調降權重那天台股一定是大跌，其次也看不出外資匯出入與MSCI有很大的關聯，郭佳君分析股市還是受產業狀況影響。

郭佳君表示，台股流動性佳、公司治理良好、法規明確且透明度高、上市櫃公司資訊揭露充分且完整度高，對外資而言，台灣資本市場仍是有一定的吸引力；同時台灣第一季GDP成長8％以上，上市櫃公司第一季營收穩定成長，外資持有台股市值達42％，分析MSCI調權重即便有一些些的影響，應也是短期性的，外資主要還是看資本市場基礎、產業與經濟基本面。

(工商 )