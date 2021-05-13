受到高雄興達發電廠停機影響，全台各地區出現大停電狀況，台電針對C、D組進行分區供電措施因應，截至下午6點30分，5輪限電累積多達1010萬戶次受到影響，規模超過2017年的815大停電，當時影響668萬戶次。

今（13日）下午2點37分，興達電廠因超高壓變電所匯流排故障，導致4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並宣布C、D組輪流停電，同時緊急搶修設備，力拚今晚恢復供電。

原先台電宣布進行三輪限電，不過下午5點左右，台電宣布進行第四輪分區限電，新增229萬戶，下午6點多，台電再宣布第五輪停電，新增164萬戶，合計全台五輪有1010萬戶次限電，目前尚未確定是否有第六輪，將視台電搶修狀況做決定。

目前停電規模已超越815大停電，當時桃園大潭發電廠天然氣供應管線因承包商巨路國際公司操作不當，造成6部機組全部跳停，導致備轉容量和備載容量嚴重不足，全台668萬戶次受影響，最終在晚上11點恢復供電。

興達發電廠總裝置容量為4325.95MW，是全台第三大發電廠，僅次於台中發電廠及大潭發電廠，以煤炭及液化天然氣做為主要燃料。

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(中時新聞網)