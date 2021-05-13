中保科技今日召開董事會，通過今年第一季財務報告，第一季合併營收為35億3,692萬元，較去年同期成長 7.3％，營業淨利為 6億9,020萬元，較去年同期成長 8.47％；稅前淨利為 7億4,138萬元，較去年同期成長 13.39％，每股盈餘（EPS）為1.33元，創下歷年同期新高，營業收入、營業淨利及稅前淨利表現均穩健成長。

由於疫情社區疫情風暴持續，中保科技表示，這一周以來，溫測攝影機，結合體溫量測的門禁考勤系統，詢問量也激增50％。中保科技透露，透過AI溫控人臉辨識門禁管理系統，結合熱影像溫控與ＡＩ系統，準確度高達99％，最多可同時偵測16人。

中保科近年積極轉型居家產業，表示疫情當下，對遠距偵測需求高，尤其偵測過程不需接觸人體的設備最熱門，加上測溫時間僅需要0.3秒，可與門禁管理系統結合，業務拜訪人士或員工進出時，遇有溫度異常，前台除發報警報訊號與警報燈外，相關部門也能收到通知。

另有口罩辨識功能，員工進出時，即便戴上口罩，也無需取下口罩，倘若，來訪人士體溫高於37.5度C，或未正確配戴口罩，在通道入口處，閘門可設定無法開啟，避免違規人士或員工入重要辦公場域或廠房。

中保科技的雲端警衛方案，近期也因台商回流，詢問度大增30％，住戶回到住家時，從一樓大門到家門口，一路上可零接觸抵達家門：住戶回到住家大樓，可選擇使用手機APP、藍芽、掃QR Code或是臉型辨識系統開啟社區大門，當要搭乘電梯時，則利用電梯前的感測器叫梯，進入電梯後，使用手機掃QR Code，電梯便停靠所住樓層。

(中時 )