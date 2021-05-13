COVID-19疫情延燒，繼宜蘭遊藝場群聚感染之後，新北獅子會成員1203案一傳十，構成第二起群聚感染，今(13)日再新增13例本土病例，9例與案1203相關，4例與萬華茶藝館群聚相關，但指揮中心並沒有宣佈防疫升級，為什麼？到底什麼是第三級警戒？

●因國中會考 暫不升至第三級警戒？

而本週末即將登場的國中教育會考已經正式宣布不會取消，但採取5大防疫措施。指揮中心是如外傳因為國中會考而暫緩升級至第三級警戒嗎？

事實上，按照指揮中心訂定的「疫情分級」及「疫情警戒標準及因應事項」，第三級警戒的兩項要件是：

1.單週出現3件以上社區群聚事件，或：

2.1天確診10名以上感染源不明之本土案例。

這兩項要件必須至少符合其中一件，警戒才會升至第三級。一旦警戒升至第三級，則所有民眾必須：

1.外出全程戴口罩。

2.禁止室內5人以上，室外10人以上聚會。

3.僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其它營業及公共場域全部必須關閉。

4.發生群聚的社區，必須封鎖。

首先，台灣符合升級至第三級警戒的要件了嗎？照目前看來，儘管新北獅子會成員（1203案）1傳10堪稱「超級傳播者」，也確定構成宜蘭以外的第二起群聚感染，但並非感染源「不明」。除非近日內再發生一件群聚感染，或是台灣發生一天之內有10人以上感染源不明的個案確診，不然其實台灣還沒有到達防疫警戒升至第三級要件。

●第三級警戒 未來兩週是關鍵

至於外傳指揮中心因為國中會考而延後宣布升級至第三級防疫，其可能性極低，原因是，第三級警戒已經等於要停止幾乎大部分的商業活動，對經濟民生影響至鉅，不可能是會考一事能夠左右。

台灣不見得不會發生防疫警戒升至第三級，關鍵就在未來兩週，疫情是不是會擴大。

●封城是第四級警戒

至於過去一年半許多國家實施的封城，屬於第四級警戒，要件是本土病例14天平均每日確診100例以上，且一半以上找不到感染源，倘若這種情形真的發生，警戒才會升到第四級：

1.非必要不得外出，採購食物、醫療及必要之工作需求除外。

2.外出須全程佩戴口罩及保持社交距離。

3.家戶內也要保持社交距離或是戴口罩。

4.停止所有聚會活動。

5.除維生、秩序維持及必要性的醫療和公務之外，全面停班停課。

6.封鎖疫情嚴重的鄉政市區或縣市，管制人員出入，民眾留在家中不得外出。

(中時新聞網)