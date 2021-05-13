距離上次台北富邦勇士洋將賈西亞登錄上場，已是33天以前的事情了，13日在PLG總冠軍賽G3最新公布登錄名單，賈西亞仍未登錄，富邦仍排出塞瑟夫、辛特力的雙洋將組合，富邦總教練許晉哲說：「贏球狀況不會動，放他的話我該不放誰？」

上次賈西亞登錄是在4月10日客場出戰桃園領航猿，如今賈西亞連3場總冠軍賽未被登錄，接下來也不知道何時可以上場，許晉哲說：「這跟夢想家盤算過塔克後面不太可能打了，應該不太一樣，既然我們前場贏了，自然沒有更動必要。」

接下來的總冠軍賽，兩隊都將迎接封館沒有球迷進場的比賽氣氛，許晉哲強調，「我們不是沒有經歷過，之前桃園主場不就封館一段時間了，現在當然是防疫第一，其實我認為無須等到升到第三級，我支持聯盟更動賽程變成打一休一做法。」

假如下周最後3場在台北和平館舉行的總冠軍賽，也因疫情影響改到其他球場舉行的話怎麼辦？許晉哲的回答相當保留，「我不想預設立場，我們到現在也還沒聽到和平館可能無法使用的消息，一切都等事情發生之後，我們再來考慮處置方式。」

(中時 )