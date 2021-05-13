瑞基（4171）受惠來自新冠變毒檢測相關產品，約佔總體營收69.88％，帶動第一季合併營收2.33億元，年增80.29％；歸屬母公司稅後淨利以9,305萬元改寫新高，年增603.21％，EPS為2.29元，為去年同期6.94倍。

瑞基表示，第一季成長動能主要來自新冠相關產品，約占總體營收69.88％。主要市場為東南亞，佔整體營收62.91％。

營運表現亮麗的瑞基，自2020年起，即積極拓展IVD新冠應用市場，相關產品遍佈全球多國。東南亞、東北亞以及中東地區營收占比，與去年同期相比皆倍數成長。其中成長幅度以中東市場為最，營收較去年同期成長5.8倍；東南亞市場也較去同期成長4.2倍；東北亞市場，包含台灣在內，為去年同期3.29倍，中南美非地區同期亦成長55.35％。

目前全球新冠疫情依舊嚴峻，病毒變異造成多國疫情再起。瑞基積極拓展新冠相關應用，截至三月底，台灣已有34間新冠病毒指定檢驗機構使用瑞基產品，日本與印度也正積極準備醫療器材進口相關申請。

展望2021年，瑞基將持續以人病與畜產市場雙軌並進，進行全球佈局與相關產品開發。未來將提供更輕巧平價的優質現場檢測產品，讓現場核酸檢測更為普及方便，以達疾病管控之效。

(工商 )