家具貿易商在去年因疫情基期低，今年首季營收、獲利均大為精進；包括客思達-KY(2936）回神虧轉盈，而來思達（8066）則在新品牌引進台灣零售帶動下，毛利提升，首季歸屬母公司業主淨利達1412萬元，EPS0.48元，較去年同期0.02元年增長4倍。

來思達指出，因疫情衝擊，2020上半年最為嚴峻，但下半年急起直追，使得全年營收為64.19億元、年減11％；下半年雖然有缺貨櫃問 題，但美國市場逆勢成長，營收占比亦相對提升至65％，唯大陸與歐洲市場去年營收衰退，為提升整體毛利，3月起台灣引進歐洲自有品牌DIVANY沙發品牌，相對帶動歐洲營收增長，首季營收達15.07億元優於去年同期12.56億元，稅後淨利3733萬元，較去年同期869萬大幅增長。

今年以來隨著疫苗施打與歐美疫情趨緩，包括來思達、客思達-KY、商億-KY(8482）等出貨暢旺，其中來思達前4月合併營收達21.16億元，年增47.65%，來思達強調，主要還是去年受疫情影響出貨基期低，以至今年前4月營收大幅成長。

客思達-KY第一季合併營收23.53億元，稅後淨利0.25億元，每股稅後盈餘0.32元。由於集團專注於獲利品質，加上持續控管費用得宜，首季毛利率、營業毛利均較去年同期提升，自去年第二季起，已連續四季達成稅後獲利。今年累計1至4月營收亦較去年同期增加6.43%。若以功能性貨幣表示，則較去年同期增加13.88％。

(工商 )