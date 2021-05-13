受惠SM、ABS、PS高檔撐腰，國喬(1312)第1季營收52.34億元，淨利19.36億元，EPS2.13元，僅比去年第四季2.18元SM高檔小幅趨緩，比去年同期0.02元大幅翻倍躍進。伴隨下半年大陸ABS新產開出，古雷PP一貫佈局一期投資預計2023年完工投產，強化長期利基。

此外，中石化(1314)也因AN、CPL及MMA市況活絡，第1季獲利6.58億元，EPS0.2元，比第4季0.19元穩步墊高。

國喬去年ABS因大陸家電、汽機車需求暢旺，全年淨利倍增，達41.09億元，EPS4.52元；惟考量SM產業新增產能競爭壓力仍大，加上大陸漳州奇美、泉州兩大投資案資金需求，決議配發特別股現金0.7元，普通股0.1元。

國喬台灣SM年產37萬噸、ABS產能12萬噸、6萬噸PS；大陸鎮江奇美85萬噸ABS及50萬噸PS產能。

國內環保要求日趨嚴格，石化業投資不易，國喬轉向海外尋求投資機會，2018年與奇美投資漳州奇美，持股30.4％，參與年產45萬噸ABS投資，一期產能預計7月初開出，後續仍有15萬噸ABS產能、PS年產能30萬噸，以及PC(聚碳酸酯) 15萬噸的擴產計畫，為避免股權稀釋，國喬將按30.4％等比例進行增資。

國喬獨資推動的大陸古雷泉州PP一貫佈局，註冊資本約63.3億元人民幣(近300億元台幣)，當中有4成約25.32億人民幣分三年四次注資，國喬去年兩次注資各3成；明、後年將分別注資3成、1成。泉州PP一貫佈局採兩期投資；一期規劃PDH年產能60萬噸，PP年產規模則約30-45萬噸，預計2023年完工投產。

(工商 )