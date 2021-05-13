台電「513」全台輪流供電、停電，使得本洲195家、和發41家、仁武和大社工業區逾37家廠商受影響，而大發工業區災情最慘重，影響家數達588家，台南科學園區和路竹科學園區有七家廠商受到影響，加工處轄內楠梓和前鎮科技區約209家，總共超過1,077家企業受停電波及，高市府也一級開設「高雄市0513停電災害應變中心」，因應「513」大停電。

高雄經發局長廖泰翔13日晚間表示，經調查，目前生產中廠家，包括和發產業園區41家、本洲工業區195家、大發工業區588家廠商，受輪流停電影響，部分工廠已提早讓員工下班。

高雄經發局強調，高雄市轄內電廠包含興達、大林及南部電廠，發電機組及再生能源發電設備總發電量達491.5億度，目前全市用電量僅311.9億度，約占高市總發電量的63.45％、用電無虞。

南科管理局13日則說，興達電廠13日跳機，輪流分區停電事件，受到影響的廠商，原預計C、D群組，受影響廠商40餘家，經過調查之後，實際受停電影響廠商為七家。

管理局表示，台南科學園區和高雄路竹科學園區的161KV用電戶，包括台積電、聯電、以及群創等企業，並未停電，僅受壓降影響。

仁大管理中心指出，大社石化工業區使用69KV以上的八家廠商，生產正常，未有停電，但，使用69KV以下的三家廠商，電力則是供供停停。

仁武工業區內的34家廠商，因都使用69KV以下電壓，因此，全部受到波及，仁大總共受「513」停電影響的家數有37家，營業損失估算中。

加工處說，加工處轄內的前鎮科技園區（含臨廣）128家、楠梓科技園區81家等加工區廠商，受停電影響，高雄科技園區只降壓，未有災情，至於停電廠商家數和損失，還在調查統計中。

(工商 )