PLATTS報導，歲修、剛需買盤支撐，五大泛用樹脂現貨行情修正壓力趨緩。其中，先前落後反應原料SM漲勢的PS，補漲反彈60美元；PVC、PE、EVA最新報價也止跌持平。台塑（1301）、台化（1326）、台聚（1304）、台達化（1309）、國喬（1312）營運增添支撐。不過，PP、ABS因需求能量不足、追價買盤縮手，報價小跌10美元、15美元。

台化副董洪福源表示，運輸量能不足、運費高漲已經常態，加上近期疫情又趨嚴峻，控制芯片短缺都會影響下游廠商的產銷。大陸家電外銷量能已開始減低，汽車生產也受到芯片不足影響，而嚴重疫情更打擊印度市場，這些變數多少抵消各國貨幣寬鬆政策。

其中，農曆年後PS因原料高漲開動率有下滑，但ABS仍維持96％高開動率，最近艙、櫃及芯片不足讓市況保守觀望，但是需求仍在。預估第二季此一系列產品仍保持高價盤整，有一定獲利。

台化第二季產銷沒有第1季順暢，但是提早接單及差異化產品，4月仍有成長，5月產銷仍不受影響。台達化仍維持全產全銷，5月接單已滿，6月接單中。

此外，第二季EVA有包括大陸燕山石化、韓國道達爾、樂天化學、LG化學等5家同業安排歲修，合計年產能93萬噸，占亞洲產能28％，市場供給減少，有助增添支撐力道。

台塑指出，雖然5～6月鞋材需求步入淡季，但光伏模組廠因玻璃面板成本下降，開工率提升，帶動光伏料需求回升，且中國大陸原計劃新增120萬噸EVA產能，預計延至下半年甚至明年第1季才會投產，發泡料供應短缺，預期EVA價格可望維持高檔。

(工商 )