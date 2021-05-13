為加強執行智慧財產權邊境保護措施，財政部關務署海關將於近期巡迴四大海關辦理七場次真仿品辨識講習，提升海關關員對真仿品辨識能力及查緝技巧，但受到疫情影響，部分場次可能將延後舉辦。

根據關務署統計，2019年我國有5.5億元仿冒品闖關、2020年也有1.2億元，顯見仿冒品闖關情況甚多，其價值估算為仿冒品若依照真品價格出售可獲得的不法利益。

官員指出，關務署第一階段邀請國內外知名品牌權利人或其代理人擔任講師，講授其品牌產品之真仿品辨識重點；第二階段由參與品牌以攤位展示真品及仿品，參與品牌預計超過50個，業者將解說真仿品辨識技巧，提高海關關員對智慧財產權邊境保護措施之執行能力。

關務署指出，近年仿冒品最多的是服飾與包包，兩者占比合計超過六成，其他還有電子產品、保健食品、眼鏡、香水及化妝保養品等。

官員也呼籲，民眾應避免輸出入仿冒及盜版品，以免觸犯商標法、著作權法及海關緝私條例等規定。

(工商 )