本業包材需求回溫，炎洲（4306）第一季營業利益較去年同期成長264％，加上林口土地處分利益挹注，稅後盈餘9.94億元，EPS 1.83元，已超越109年全年EPS 1.51元表現。另旗下新洲全球（3171）受惠台商資金回流在台設廠，帶動包裝材料需求，第一季營收年增27％，淨利0.28億元，EPS 0.45元。

另外，炎洲公告斥資3.92億元，取得新北泰山區土地，面積約1,091坪，未來將進行開發，並公告出售新莊建案的房地及車位予關係人，出售兩戶連同車位，總交易金額3,920萬元，炎洲合計可獲處分利益658.1萬元。

炎洲13日董事會通過修正今年度股利政策，每股配發提高至1.24元，配息率上升到82％，分為現金0.62元及股票0.62元。

展望未來，炎洲表示，看好包材的業績表現將因後疫情時代零接觸商機而持續攀高，預料產業成長趨勢不變，另在越南著手建置的PVC膠帶產能預計第二～三季投產，加盟運作。

炎洲旗下旺洲開發推出林口三個預售建案，林口預售案總銷30億元，新莊2建案總銷分別約10億元和18億元；其中新莊2案已完銷，預計111～112年完工認列。

(工商 )