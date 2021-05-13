疫情指揮中心宣布6月8日前禁止百人以上集會，若疫情警戒繼續提升到第三級，立法院長游錫堃今表示，屆時朝野若決定繼續開會，可能就會採取視訊會議，目前立院也已備妥相關硬體措施。只是，針對動輒百人與會的立法院院會是否應繼續召開？民進黨團總召柯建銘強調，這部分有必要與指揮中心確認標準，不能搞到立法院自己不守法。

中央疫情指揮中心宣布，至6月8日止進入疫情警戒第2級，室外500人以上、室內100人以上的集會活動應停辦，若有特殊情況，得提報防疫計畫交由主管機關審核。

限制令發出後，由於立法院立委總席次達113人，加上議事人員、立委助理、旁聽官員、駐衛警、媒體記者等，在院會表決時的現場人數，動輒破百人。因此，當疫情指揮中心發布新禁令後，有關立法院院會是否有必要調整型態，引起朝野討論。

國民黨立院黨團總召費鴻泰指出，中央已訂出防疫政策，按照規定，人數動輒破百人的院會確實應思考是否符合規定。因此，他建議立院應盡快詢問在地主管機關北市府，到底現階段國會該如何運作才符合防疫措施。

對此，游錫堃表示，法令解釋只是原則性，雖然有規定不能超過1百人，但總有例外；況且，在國會自主原則下，或許能有不同的處理方式，他會再請幕僚單位與疫情指揮中心確認，看能不能取得諒解。

民進黨立委羅致政也認為，百人以下的規定只是原則性，就像學校隨便就超過1百人，但有停課嗎？就連台北市議會也超過1百人，請問有停止運作嗎？

但國民黨立委鄭麗文強調，議會人數不如立院這麼多，而學校也不像立法院會開院會；她強調，大家都看到防疫規定，無論是梅花座還是防疫計畫，這些都寫得很清楚，而立法院會只要有甲級動員，隨便就超過1百位立委出席，「怎麼能因為自己是立委就有不同的規則，集體『逆時中』不好喔。」

面對歧見，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，既然指揮中心已訂下規則，該怎麼做就怎麼做，現在是該請立法院幕僚單位與指揮中心確認，如果院會人數必須縮減，或許就是按黨團人數比例減少出席人數，一切都要符合標準，不能搞到立法院自己不守法。

此外，游錫堃也提到，若疫情警戒提升到第三級，會再召開朝野協商討論是否繼續開會；若協商結果是繼續開，可能就要採取視訊會議。他說，目前立法院資訊處已備妥表決等電腦程式，屆時將會花3天左右的準備時間，等所有立委都學會操作後就能繼續開會。

(中時 )