高雄興達電廠今(13日)下午大跳機全廠停機，供電不足緊急進行分區停限電，造成全台各地輪流大停電。前總統馬英九對此表示，「停電中，走樓梯，10樓很高」，並強調「支持重啟核四公投」。高雄市第九選區鳳山議員李雅靜留言驚呼，「一片漆黑的樓梯，總統請小心，不要邊走樓梯邊發臉書」。

興達電廠停機全台大停電！ 謝龍介怒批「綠營能源政策根本錯誤」

蔡英文今(13日)臉書貼文表示，供電將會陸續恢復，政府已掌握狀況。高雄興達電廠因為電網事故造成部分機組停機，導致全國不同地區有停電的情形，政府已經初步掌握相關狀況，正在緊急修復處理。

關於興達電廠事故，台電說明，高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

馬英九對此表示，「停電中，走樓梯，10樓很高」，並強調「支持重啟核四公投」。高雄市議員李雅靜留言驚呼，「一片漆黑的樓梯，總統請小心，不要邊走樓梯邊發臉書」。

網友也紛紛在馬英九臉書留言表示，「支持核四重啟」、「停電，缺水 這就是2021的台灣嗎？」、「還好沒被關電梯裡」、「疫情、沒電、沒水，怎麽執政能做成這樣？」。

停電中，走樓梯。 #10樓很高 #支持重啟核四公投 #馬英九 #mayingjeou 由馬英九發佈於 2021年5月13日 星期四

(中時新聞網)