新冠肺炎案例連日激增，讓社會大眾對生活周遭瑣事難免放大檢視，而台灣8點檔本土劇女神李燕無奈變受害者，日前她在臉書曬出和愛犬大器甜蜜親親照，慘遭網友指出沒戴口罩害到寵物，更帶壞風氣；正義魔人「好心警告」讓李燕超傻眼，在底下霸氣回嗆「回家管好自己的狗就好」。

12日李燕在臉書粉絲專頁更新近況，曬出在家中和愛犬大器玩耍的親密照，畫面中她蹲在地上抱著大器嘴對嘴親親，開心地說「鼻子碰鼻子代表他（牠）很愛我」，還解釋舌頭是大器的，看起來相當溫馨；另一名台8女神李亮瑾也浮出水面告白，「我也很愛你（妳）啊」，毫不掩飾兩人好感情。

日前她在臉書曬出和愛犬大器甜蜜親親照，慘遭正義魔人指出沒戴口罩害到寵物，更帶壞風氣。(圖/ 摘自李燕正面思考團臉書)

正義魔人的指教，讓李燕在底下霸氣回應。(圖/ 摘自李燕正面思考團臉書)

許多粉絲看到李燕寵愛大器的模樣，都羨慕地說，「深情一吻，可愛的大器」、「大器一臉享受」、「這個吻戲不錯喔」、「太可愛的畫面」、「狗狗親親也閉眼睛喔」、「真的沒看文章內容的話，第一眼以為你（妳）舔他（牠）」、「有愛的媽咪跟有愛的大器超暖心」。

不過，有少數幾位網友卻認為李燕和寵物親密舉止不恰當，留言勸告「不好的示範會帶來風氣不良」、「疫情升溫，沒帶（戴）口罩，會害到小狗」，釣出李燕在底下霸氣回應，「拜託你回家管好自己的狗就好」；針對這一類「好心提醒」，李燕也表示，「不論你我愛狗的方式為何，個人喜歡就好了，謝謝正義魔人的指教，但我不並不需要」。

(中時新聞網)