金門縣環保局今起動員各鄉鎮公所清潔隊機具、人力，展開新一波消毒防疫作業。（李金生攝）

環保局強調，金門目前尚無疫情發生，僅是預防性消毒作業，民眾無需過度擔心。（李金生攝）

金城鎮長李誠智督導清潔隊在金城車站一帶執行消毒、防疫工作。（李金生攝）

台灣本島疫情持續升溫，金門外島也進入準3級超前部署，縣環保局今天動員各鄉鎮公所清潔隊在人潮聚集熱點，展開新一波防疫消毒作業，縣府也呼籲民眾做好個人衛生和健康管理。

縣環保局說明，因應國內新冠肺炎疫情升溫，今起動員各鄉鎮公所清潔隊機具、人力，包括消毒機具44台、消毒車輛5部，針對人潮聚集的傳統市場、交通場站、商圈、宮廟、學校，以及民眾洽公機關等地點，展開全面性的戶外公共環境消毒作業。。

楊鎮浯縣長也要求防疫做到內外兼顧，各場所管理單位針對人員經常接觸的電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒，以及公共浴廁的水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把，均應指派專責人員至少每天消毒1次。

環保局強調，金門目前尚無疫情發生，僅是預防性消毒作業，民眾無需過度擔心，但進出人潮密集場所，應佩戴口罩和用肥皂勤洗手，並注意咳嗽禮節等個人衛生習慣，降低感染風險，共同守護潔淨的美好家園。

台灣本島疫情持續升溫，金門外島也進入準3級超前部署，縣環保局今天動員各鄉鎮公所清潔隊在人潮聚集熱點，展開新一波防疫消毒作業，縣府也呼籲民眾做好個人衛生和健康管理。

縣環保局說明，因應國內新冠肺炎疫情升溫，今起動員各鄉鎮公所清潔隊機具、人力，包括消毒機具44台、消毒車輛5部，針對人潮聚集的傳統市場、交通場站、商圈、宮廟、學校，以及民眾洽公機關等地點，展開全面性的戶外公共環境消毒作業。。

楊鎮浯縣長也要求防疫做到內外兼顧，各場所管理單位針對人員經常接觸的電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒，以及公共浴廁的水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把，均應指派專責人員至少每天消毒1次。

環保局強調，金門目前尚無疫情發生，僅是預防性消毒作業，民眾無需過度擔心，但進出人潮密集場所，應佩戴口罩和用肥皂勤洗手，並注意咳嗽禮節等個人衛生習慣，降低感染風險，共同守護潔淨的美好家園。

(中時 )