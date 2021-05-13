近期受太平洋高壓影響，天氣都屬晴朗炎熱，明天各地依舊十分炎熱，西半部白天高溫可來到35到37度，東半部也有31到32度，下周二(18)、下周三(19)太平洋高壓稍減弱，將有一波微弱鋒面稍微下來，北部、東北部整天有局部短暫雨，南部午後雷陣雨稍微明顯，但對旱情幫助並不明顯。
氣象局預報員張承傳表示，一直到下周一(17)之前的天氣都和今天十分類似，明天(14)各地山區、大台北、東北部都有局部午後雷陣雨；溫度部分，西半部高溫可來到35到37度，東半部約31到32度，下周二副熱帶高壓減弱，將有微弱鋒面南下，屆時午後山區雷陣雨範圍將擴大，北部、東北部整天有局部短暫雨外，南部午後雷陣雨也會稍微明顯，然而對乾涸水庫的挹注並不大，下周四(20)太平洋高壓再增強，天氣又會變為穩定且炎熱，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。
至於梅雨什麼時候來？預計5月下旬、6月上旬梅雨鋒面才有可能會建立，但仍待觀察。
另外，氣象局已針對明天中午前後南投縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷發布高溫「紅色燈號」，有連續出現38度極端高溫的機率，請民眾特別注意；花蓮縣，新北市，嘉義縣近山區或河谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率；台北市，嘉義市，雲林縣近山區或河谷為「黃色燈號」。
至於今日早上剛形成的熱帶性低氣壓TD03，今日下午14時的中心位置在北緯7.3度，東經128.3度，以每小時15公里速度向西進行，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺，氣象達人彭啟明表示，預估未來24小時內有機會增強為今年第3號颱風彩雲(CHOI-WAN)，預測路徑將持續西行進入菲律賓南部，不過周末期間即逐漸減弱消散，後續殘餘雲系進入南海對台灣無影響。
(中時 )
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