全台今天下午大規模停電，各地共爆出200多件電梯受困意外。公寓大廈管理服務職業總工會秘書長廖鉑霆表示，一般大樓緊急備用電源可提供電梯、消防及緊急照明等電力約0.5至1小時不等，但發電機若沒順利啟動或供電不穩恐造成電梯故障，停電時不建議民眾搭電梯，並呼籲舊公寓住戶要關閉總斷路器，以防電器受損。

台電興達電廠因事故停機，導致全台大停電，分區每50分鐘輪流供電，各地紛傳電梯受困意外。中華民國公寓大廈管理服務職業總工會秘書長廖鉑霆表示，一般正常營運的公寓大樓都設有緊急備用電源設備，發電機在停電時正常啟動發電，約可提供電梯、緊急電源、消防及救災等緊急公用電力約1至0.5小時。

廖鉑霆指出，大樓緊急備用電源設備在停電時啟動發電機，雖可站提供電梯用電，但不建議民眾搭乘，因為發電機若在停電的瞬間沒有順利啟動、供電不穩或突然發生故障，恐怕發生電梯受困意外。

廖鉑霆說，緊急備用電源設備一般設在大樓地下室，一定要定期維護，尤其管理人員每天都要巡視油量、是否處在自動待機狀況，每個月要發動測試定期演練。

在住家部分，廖鉑霆指出，一般新式的大廈都規劃有變電室，停電時會有自動關閉分電盤的主電流功能，但老舊公寓住戶必須自行關閉，將總斷路器關閉，才能避免正常供電後，會造成電器損壞。

(中時 )