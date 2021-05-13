北市大同區一名酒後駕車的民眾，11日遭大同警分局逮捕移送士林地檢署，在拘留室待2小時後，檢察官諭令請回，不過，士林地檢署12日接獲警方通知，該名酒駕民眾是與萬華阿公店小姐有近距離接觸的居家隔離對象，士檢今下午已全面消毒。

士檢表示，該民眾11日上午8時許因酒駕遭警方逮捕，12時移送地檢署，經檢察官複訊後，下午2點離開，該名民眾體溫正常，並無發燒異狀，整個過程，不知道被告與確診者有過接觸。

經由中央流行疫情指揮中心通知大同警分局，該名男子是萬華阿公店確診新冠肺炎的小姐的同居人，匡列居家隔離對象，警方立即回溯，3名交通分隊警員、1名偵查佐現已進行自主健康管理，12日得知消息後，士檢偵查庭、警方辦公室也已經進行大規模消毒，該名民眾第一次核酸檢測為陰性。

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(中時 )