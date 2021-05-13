員林市長游振雄13日在臉書宣布，將於公14用地西區公園打造南彰化唯一一座共融式遊戲場，引發熱烈迴響。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

員林市北區公19晴雨籃球場旁的公園用地也將再升級，公所將斥資600萬元增添親子遊具，打造兒童樂園，預計今年底就可率先完成。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市北區公19晴雨籃球場旁的公園用地也將再升級，公所將斥資600萬元增添親子遊具，打造兒童樂園，預計今年底就可率先完成。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

占地近6公頃、南彰化唯一共融式遊戲場，將於明年中在員林亮相。員林市長游振雄13日在臉書粉專宣布，公所爭取到彰化縣政府2000多萬元經費補助，選定西區公園打造大型親子公園，預計明年6月完工；而北區公19晴雨球場旁年底前也將斥資600萬元打造兒童樂園，讓市民有更多親子休閒空間。

游振雄表示，上任以來頻頻接獲市民敲碗、反映，指全市都沒有大型親子公園、遊戲設施，年輕爸媽只能專程帶著孩子們，到鄰近的草屯、彰化市等外鄉鎮市甚至外縣市遊戲場去體驗；聽到鄉親們的心聲，他去年就要求公所自籌編列600萬元經費，打造兒童遊戲場域。

由於縣府也有意在南彰化覓地興建大型親子公園，打造全年齡皆能使用的共融式遊戲場，幾經縣府城市暨觀光發展處前來會勘評估，與員林市公所積極爭取下，終於確認選址基地，就在公14用地西區公園；占地廣達5.7公頃，預計將投入2000多萬元經費興建，也將規畫停車場空間。

游振雄說，西區公園鄰近靜修國小、員林國中和員林高中等學區，附近有許多大樓、住宅區，是設置共融式遊戲場的絕佳位置；目前將先成立工作坊邀集地方居民、民間團體討論，針對共融式遊戲場的設計主題、內容項目等尋求共識，盼能融入在地特色、文化，希望能在年底前確認完成，發包動工。

另外，北區公19晴雨球場旁的公園用地也將再升級，公所將率先斥資600萬元經費打造兒童樂園，設置親子遊具，預計年底就能完工，未來青少年在此打球，爸媽或爺奶則可帶兒童至公園遊憩，周休假日全家一起在此運動、休閒。

公所建設課長陳浴秉表示，西區公園變身共融式遊戲場案，逾2000多萬元經費將全額由縣府城觀處補助興建，但適合全年齡的共融式遊戲場，需同時符合兒童、年長者與身障者等使用需求，主題設計亦須融入在地文化特色，初步會由縣府主導工作坊的成立與討論，公所扮演執行、溝通協調角色，盼年底前能順利。

(中時 )