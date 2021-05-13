網傳發生火警 群創：不斷電系統啟動排煙 19:562021/05/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 網傳發生火警，群創：不斷電系統啟動排煙。（圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳聞面板廠群創光電發生火警，群創光電今天聲明澄清不是失火，為竹南廠動態不斷電系統（DUPS）的發電機自動啟動，產生的煙排放。 全台今天下午傳出多個縣市停電，台電宣布是因興達電廠發生事故，目前系統供電能力不足，下午3時開始執行緊急分區輪流停電。 群創說明，今天下午因台電供電頻率越限，竹南廠動態不斷電系統的發電機自動啟動，啟動時會有煙的排放，為正常的運作狀況。 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 【全台大停電】影響全台400萬用戶 台電電費恐賠超過2億 - 財經 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 - 財經 【全台大停電】台積電、聯電未傳災情 南科高雄廠40家廠商受波及 - 財經 台股崩盤是恐懼的總和 謝金河這1句要散戶聽進去 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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