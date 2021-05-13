傳聞面板廠群創光電發生火警，群創光電今天聲明澄清不是失火，為竹南廠動態不斷電系統（DUPS）的發電機自動啟動，產生的煙排放。

全台今天下午傳出多個縣市停電，台電宣布是因興達電廠發生事故，目前系統供電能力不足，下午3時開始執行緊急分區輪流停電。

群創說明，今天下午因台電供電頻率越限，竹南廠動態不斷電系統的發電機自動啟動，啟動時會有煙的排放，為正常的運作狀況。

(中央社)