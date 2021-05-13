來自美國加州的果昔品牌Jamba Juice，在近年迅速風靡全球，主打運用全食物、蔬菜、水果及果汁製成果昔，除了天然水果所呈現的夢幻繽紛色彩，更可在果昔中添加乳清蛋白、膠原蛋白、奇亞籽等機能性補充品，不僅受到許多國際明星愛戴，更成為IG上熱門的時尚飲品。

近期Jamba Juice也選用當季出產的季節性水果，推出季節限定的「綻放巴西莓」新品，共推出「綻放巴西莓果昔」及「巴西莓小島優果盃」2款，運用只出產於巴西亞馬遜雨林的巴西莓，含花青素、維生素、膳食纖維等豐富營養，在當地有「紫色奇蹟」美稱。「綻放巴西莓果昔」在藍莓與巴西莓的酸度中，加入些許熱帶水果香氣齊放，豆奶尾韻點綴，再加上專利K21菌株的益生菌，「巴西莓小島優果盃」則是風靡歐美的巴西莓果昔碗，是健身、蔬食界的飲食新寵兒，輕盈爽口的果昔基底，鋪上新鮮水果及燕麥，綿密和酥脆在嘴中的豐富口感，仿如置身於無人島上的饗宴。

「巴西莓小島優果盃」以輕盈爽口的果昔基底，鋪上新鮮水果及燕麥，是風靡歐美的品項。（圖／品牌提供）

Jamba Juice目前推出的產品包含經典果昔、活力果昔、綠果昔、優果盃等4大類品項，「經典果昔」精選速凍水果，保留了大部份水果的營養，搭配天然果汁、由低脂優格製成的雪波，並且現點現做製成的健康果昔。「活力果昔」系列則是添加如巴西莓粉、大豆蛋白、奇亞籽、膠原蛋白等能量補給配方，讓果菜變身好喝果昔，輕鬆吸收所需營養。

Jamba Juice目前推出的產品包含經典果昔、活力果昔、綠果昔、優果盃等4大類品項。（圖／品牌提供）

「綠果昔」系列在水果及果汁中添加波菜、酪梨等高營養成分綠色蔬果，吸一口滿滿維生素及葉酸，為您的健康把關。「優果盃」則是風靡全球的Acai Bowl概念，混合水果、優格、豆奶為底，最後再加上配料及鮮果，健康又美味絕對是代餐的絕佳選擇。

▍文末贈獎 ▍

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★獎品內容 ｜「Jamba juice果昔禮券」，共送出5名。

★活動時間 ｜ 即日起-5/21

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。（標記人頭帳號視同自動棄權）

(中時新聞網)