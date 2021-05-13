女星王思佳和從事貿易工作的老公Joe結婚5年，3月初開心宣布懷孕喜訊，不時會在網上分享穿搭美照，尤其纖細身材幾乎看不出是個孕婦，近日她又曬出美照，未料竟收到一名網友私訊指她「妝太濃」，並稱「很像陳美鳳」，對此，王思佳也展現高EQ淡定反擊，直接給對方難看。

王思佳日前在IG限時動態Po出一張完妝美照，只見她妝容精緻，編著一頭俏麗辮子，還搭配高雅珍珠耳環，露出左邊側臉微笑，展現甜美又浪漫的風格。未料，有酸民看到竟私訊她「這張照片很像陳美鳳，妳要注意」，還指她妝越濃就越像，最後更酸溜溜說「恭喜你」。

王思佳曬美照，遭網友酸妝太濃「像陳美鳳」。（圖／翻攝自IG、臉書）

王思佳回應嗆爆酸民。（圖／翻攝自IG）

對於酸民的言論，王思佳也不客氣回覆他：「我的妝本來就不濃，我是輪廓深，再來像美鳳姐有什麼不好，她那麼漂亮，你的審美觀要再加強哦。」直接反擊對方。

隨後，王思佳也在限動公開對方的私訊，直言沒有禮貌的人真的很多，如果沒有審美觀那就更可怕了，最後再補槍：「長得像美鳳姐哪裡不好，長得像你才可怕」，嗆爆酸民。

(中時新聞網)