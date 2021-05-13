蔡英文為全台大停電致歉！ 談疫情升溫「防疫不是陳時中一人的事」

國內疫情升溫，蔡英文總統今晚表示，我們向國外訂購的疫苗，六月後會進入分批交貨期。國內疫苗研發的部分，預計七月底可以開始供應第一波國產疫苗。她要求指揮中心現在要預做規劃，鼓勵國人踴躍預約登記。為防止假訊息挑動社會情緒，將會啟動專案調查，來追查假訊息散播。

以下是蔡英文總統稍早敞廳談話全部內容：

首先，今天下午高雄興達電廠因為電網事故，造成部分機組停機，導致全國許多地方有停電的狀況，我要在此向國人表達歉意。

今天的備轉容量率有10.01%，電廠發電都正常，不是電廠的問題。今天的事故原因，是輸配電的電網問題，這凸顯了台灣分區供電均衡的重要性，也凸顯出電網風險管理的重要性。

疫情嚴峻又全台停電 總統蔡英文發表談話｜2021.05.13 (中時新聞網)

為了確保「電力系統」安全，台電啟動分區輪流供電，目前正在重新恢復供電中，我們的目標，是今天晚上9點40分，完成全部供電。

近來因為國內疫情有升高現象，疫情指揮中心已經提升防疫等級，今天我們也召開國安高層會議，針對各機關就疫情變化所進行的因應整備，以及未來可能遭遇的狀況，做出討論，確保防疫工作能夠充分到位，安定民心。

過去一年多來，因為政府和民間共同的努力，團結防疫，讓台灣可以做到世界各國企盼的如常生活。不過最近我們也注意到，大家對防疫的警戒心稍微有些鬆懈。

面對全球疫情升高，周邊國家情勢嚴峻、台灣也出現本土感染的此刻，我要請大家務必不能鬆懈。

我要特別強調，現在我們所面對的情況，不論是本土感染、社區防堵、或是物資搶購，這些現象過去都發生過，但是每一次我們都靠著團結防疫，度過難關。

我也希望藉著這一次疫情升高，大家能夠提高警覺，強化各個層面的防疫整備工作，做好每一個環節，才能讓台灣繼續在變化難測的疫情中，持續建立堅固的防疫堡壘。

今天的會議中，有幾個工作重點：

首先，指揮中心前天已經提升疫情警戒等級，疫情是國安事務，防疫等同作戰，我要請行政院負起統籌指揮的責任，責成及督導中央機關和地方政府，嚴格要求業管範圍及轄區的各場所，務必落實各項防疫措施，有效控制疫情。

第二，在疫情方面，指揮中心務必儘速掌握這一波疫情感染源，並做好後續追查，逐一檢視所有感染路徑及警示所有可能的接觸者，務必有效防止疫情擴散。同時，也要公布正確、完整的訊息，來安定社會民心。

第三，疫苗整備方面，我們向國外訂購的疫苗，六月後會進入分批交貨期。我要請主管機關隨時掌握進度，預做分配準備。國內疫苗研發的部分，目前已經進入臨床實驗第二期收尾工作，預計是在七月底可以開始供應第一波國產疫苗。

因此，指揮中心現在要預做規劃，鼓勵國人踴躍預約登記，讓後續施打能夠有序進行。接種疫苗的人越多，群體防護力就越強，台灣就會越安全。

另外，為了確保我們能有效因應未來各種疫病的挑戰，政府將要擴大國內疫苗生產及研發的能量，支應國內未來需求。

第四，防疫及民生物資整備方面，目前無論是物資、或者物資的原料都十分充足，供應絕對無虞。相關機關務必確保供應管道暢順，提供民眾完整、充分的資訊。

我也要呼籲民眾，既然物資充裕，就不需要搶購，避免群聚風險。事實上，搶衛生紙、搶泡麵這些事情，我們去年也都經歷過，事後都證明，搶購的民眾真的多慮了。

第五，有關經濟及金融整備方面。這幾天股市雖然有短期波動，但是國內經濟的基本面是良好的，金融機構營運穩定、上市上櫃公司獲利甚佳，第一季的經濟成長率也達到了8%以上。

從各方面看來，股市波動主要是受到心理面影響，我要請各相關機關密切注意股匯市動態，並維持金融市場正常運作及穩定。

另外，行政院今天也通過特別條例修法草案，規劃將紓困振興措施延長一年，預算總額再增加2,100億元。財政部和經濟部，也都已經規劃短期因應措施。

我相信只要大家能夠落實防疫，讓疫情迅速得到控制，我們有信心，今年經濟可以再創佳績。

第六，我要提醒大家，這幾天有一些假訊息陸續出現，目的或許是挑動社會情緒，或者是破壞民眾對指揮中心的信心。我們會啟動專案調查，來追查假訊息散播，也會提供正確資訊給民眾。

但我要再次強調，過去一段時間，無論是足跡公布標準、或是進行普篩這些議題上，指揮中心都以高度專業與豐富經驗，證明他們的判斷與處置是正確的。請國人放心，相信指揮中心，不要被錯誤的資訊誤導。

最後，我想呼籲大家，防疫不是陳時中指揮官一個人的事，也不是指揮中心一個單位的事。政府各部門會互相協調，中央地方也應該相互合作，因為我們每一個人，都是防疫總動員中不可或缺的一員。

團結防疫守台灣，只要每個人都努力做好防疫措施，勤洗手、戴口罩，配合實聯制，不要恐慌，提高警覺，落實防疫的每一個環節，我有信心，我們一定會戰勝病毒。

(中時新聞網)