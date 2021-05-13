疫情警戒若進入第三級，股東會該如何舉行？證期局副局長郭佳君13日表示，將從防疫安全、確保上市櫃公司股東權益行使、及符合相關法令的三面向，儘速評議股東會相關措施，確保今年上市櫃股東會能順利進行。

依據公司法規定，公開發行公司都必須召開實體股東會，而證交法規定，股東會必須在6月底前召開；因此金管會面臨的難題是若疫情警戒進入第三級或封城，室內活動不得逾5人、室外亦不得逾10人時，股東會仍必須以實體方式召開，不能改視訊，且6月底前一定要舉行，不能延期，否則就「違法」

郭佳君強調，中央疫情指揮中心已表示，上升到第三級的風險已下降，但金管會仍會儘速研議股東會舉行的方式，且會給上市櫃公司有足夠的準備時間。

現行防疫措施，是室內活動人數不得逾100人，因此上市櫃公司今年會預備第二會場，紓散超出人數的股東，且有同步轉播主會場畫面，務求不能影響股東權利行使，未來若上升到第三級，室內活動人數不得逾5人時，要如何解決股東會問題，郭佳君強調一定會兼顧防疫安全、確保股東權行使及符合法令三面向去考慮，儘速提出備援方案。

(工商 )