「月光山」木瓜品牌，一直是高雄市美濃區眾多農作物中質量俱佳的農業品，美濃區農會13日舉辦「網室木瓜品質評鑑競賽」，經過嚴格審查、激烈競爭，最後由果樹第16產銷班鄭宏光拿下冠軍，成為2021年美濃木瓜王，代為領獎的鄭太太說「很開心，為16班爭光！」

高雄美濃的木瓜產業，發展至今20餘年，部分農民甚至已經種植30多年，但過去多屬農民單打獨鬥，直到農會出面整合產銷班，推出「月光山」木瓜品牌，並配合農委會推動吉園圃、產銷履歷，美濃木瓜才逐漸成為市場主流，在拍賣市場占一席之地。

農事指導員朱秀文表示，評鑑競賽共分三階段，第一階段是田間審查，包含「田間衛生」、「整枝」、「樹勢成長」、「存活率」、「病蟲害」等五大項目，第二階段是農藥殘留檢測，通過以上兩階段者，才有資格成為入圍者參與最後決賽。

今年共有17位木瓜農入圍，最後由果樹第16產銷班鄭宏光拿下冠軍，原是總鋪師的鄭宏光放下鍋鏟改拿鋤頭，短短8年就種出冠軍木瓜，代為領獎的鄭太太表示，非常開心。

另亞軍是果樹24產銷班的吳坤燿，季軍則是未加入產銷班的溫予謙，5位優勝分別為劉學翰、楊運興、鍾永虎、傅增忠、朱金祿。

美濃區農會總幹事鍾清輝表示，今年全台遭逢乾旱，但對美濃地區影響不大，美濃木瓜以種植台農2號品種為主，並建立「月光山」木瓜品牌，總面積約110公頃，年產量有4000公噸，年產值1.2億元。

(中時 )