全台停電 內湖IKEA晚間暫停營業 19:232021/05/13 中時 林、欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內湖IKEA於官方臉書專頁公告今（13）日暫停營業。（翻攝自IKEA內湖店臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 HOLA內湖店正常營業。（HOLA提供） 今（13）日興達電廠出現全廠停機，導致國內出現大規模停電，引發全國民眾一片哀嚎，而台北市內湖區許多賣場也受到波及停電，一度導致內湖IKEA前的紅綠燈不亮，造成交通大打結，而IKEA也緊急於官方臉書公告，因台電電力調度，今日晚間暫停營業，也引起底下網友討論，有網友表示「沒電提早下班，（本來）想說要去內湖店，幸好先看到這個」。 而位在隔壁的特力廣場仍繼續營業，業者表示賣場皆有備用電，短時間的停電皆有辦法維持運作。 513全台大停電 內湖IKEA宣布晚間暫停營業 全台限電編組大公開 只有這三組不停電 原因揭密 (中時 ) #IKEA #停電 #內湖 #暫停營業 #出現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 很會！全台停電IKEA臉書一張圖2萬人笑翻 留言藍勾勾狂刷藍綠都來蹭 18:232021/05/13 生活 直播》全台大停電 蔡英文總統致歉 21：40恢復供電 18:172021/05/13 政治 不斷更新》興達電廠全廠停機！全台大停電北市28件電梯受困 15:102021/05/13 生活 你家燈亮了嗎？IKEA小編PO「停電8字箴言」 網讚最強行銷 18:002021/05/13 生活 【全台大停電】我家何時停電？ 從帳單看答案 16:062021/05/13 生活 【全台大停電】無預警大停電 宜縣電梯受困虛驚一場無釀禍 16:362021/05/13 社會 【全台大停電】大停電免驚 各百貨備電、備援快速因應 16:522021/05/13 生活 【全台大停電】網曝「2時刻」遇停電超可怕 鄉民頻點頭認同 20:272021/05/13 生活 【全台大停電】台南42萬戶停電 1154處路口號誌停擺 20:152021/05/13 生活 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 16:132021/05/13 財經 【全台大停電】台南5行政區1萬戶無預警停電 民眾急跳腳 15:362021/05/13 社會 生活熱門新聞 萬華某醫院6旬男女確診！指揮中心急宣布停收確診、疑似個案 - 生活 6旬男女確診醫院曝光 北市衛生局證實是和平醫院 - 生活 喪屍潮再現！他貼好市多照片網罵翻：學不會教訓 - 生活 1個傳10個 獅子會成員爆前會長習慣：不意外 - 生活 全台限電編組大公開 只有這三組不停電 原因揭密 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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