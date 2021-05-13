HOLA內湖店正常營業。（HOLA提供）

今（13）日興達電廠出現全廠停機，導致國內出現大規模停電，引發全國民眾一片哀嚎，而台北市內湖區許多賣場也受到波及停電，一度導致內湖IKEA前的紅綠燈不亮，造成交通大打結，而IKEA也緊急於官方臉書公告，因台電電力調度，今日晚間暫停營業，也引起底下網友討論，有網友表示「沒電提早下班，（本來）想說要去內湖店，幸好先看到這個」。

而位在隔壁的特力廣場仍繼續營業，業者表示賣場皆有備用電，短時間的停電皆有辦法維持運作。

(中時 )