興達電廠因事故停電全廠停機，系統供電能力不足，今（13）日下午3時開始執行緊急分區輪流停電，各縣市陸續傳出電梯受困案件，截至6時30分，全國電梯受困案件總計360件，296件脫困、64件處理中，全國消防人員動員救援。

消防署下午3時已啟動緊急應變小組，提醒民眾5點注意事項：一、請民眾減少搭乘電梯，以避免臨時斷電。二、停電後應先拔掉易損壞的電器插頭，包括冷氣機、電冰箱、微波爐、電腦等，可預防電器因復電後瞬間高壓而損壞。三、停電當下，記得先將筆電重要檔案儲存關閉，以免重要檔案遺失。四、若工作上無法承擔停電、跳電風險，建議平常可準備UPS不斷電系統，當斷電時可以靠UPS短暫供電，做為電力備援使用。五、隨身準備行動電源，停電時就能派上用場，即時幫手機充電，避免與外界亂絕聯繫。

消防署表示，相關停電資訊可查詢台電官網「停電查詢及通報」，或台電電力粉絲團（https：／／www.facebook.com／TaiwanPowerCompany／）了解最新消息。

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