高雄興達電廠事故，台電公司緊急分區輪流停電。科技部表示，3大科學園區目前已知約55家22.8 KV的用電廠商受影響，但科學園區跟台電平時就有建立聯繫管道，本次輪流停電以降低影響，強調科學園區整體營運不受影響。

科技部表示，此次停電科學園區161KV用電廠商未受影響，受影響為22.8KV的用戶。受影響廠商包括竹科的生醫與宜蘭園區27家、中科台中及虎尾園區21家以及南科台南園區7家。各科學園區管理局配合台電通知廠商輪流停電，以降低停電所造成的影響。

科技部表示，各科學園區與台電公司平時已建立聯繫管道，本次輪流供電將配合台電通知廠商預為因應，目前科學園區整體營運不受影響。

南科表示，目前南科各園區供電已經都恢復正常。興達電廠停機的影響範圍，台南、高雄園區C、D群組中，實際受影響廠商為7家。至於台南及高雄園區161KV用電戶，像是台積電、聯電、群創等並未停電，僅受壓降影響。另外，南科園區的公有設施與宿舍都正常供電，沒有受到停電影響。

(中央社)