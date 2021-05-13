中興保全科技轉型生活產業，今日董事會通過以最多5.5億元，併購於民國83年成立至今的老牌食品廠永潤食品，擴大原本復興空廚的餐飲布局，強化代工產品、即食商品之製造及銷售能量，未來將結合中保科在餐食及烘焙糕點的優勢及中保無限＋物聯網系統，補足退出空廚事業的營收缺口。

永潤目前業務為便利商店、國際飯店、醫療院所、知名連鎖餐廳及咖啡廳提供代工產品、即食商品之製造及銷售，成立超過20餘年。中保科表示，將取得永潤食品股份有限公司不低於70％股權，在取得永潤食品股權後，原經營團隊不變。

中保科餐飲事業主力有兩塊，一是復興空廚，是當年從復興航空手中購得，不過在復興航空歇業後，空廚業務大減，去年碰上疫情，原本與星宇航空的合作案，也因為疫情導致航班縮減，沒有辦法到達損平的規模，所以提前喊卡，這讓中保科亟欲擴大轉型布局與代工能量，盼能延續復興空廚營運能量。

永潤是超商專屬鮮食代工廠，全年無休每日接單與生產，單日最大生產量可達10萬餐。根據官網資料，永潤自1997年起成立專業鮮食代工廠，2011年起開始代工冷食餐盒及熱便當，2013年起供應空廚飯糰，2016年起供應桃園機場貴賓室餐食。

另一塊是自創餐飲品牌與餐飲代理。中保科目前代理新加坡餐飲品牌「The Soup Spoon匙碗湯」自2020年下半年引進台灣，今年起所有門市啟動「二代店」計畫，將原本門市菜單全面調整，未來主餐選項為湯品，副餐選項整合復興航棧的人氣鹹食與甜點，有鹹食、飯食、沙拉、捲餅等10種以上的組合，以更符合台灣人追求嚐鮮、多樣化選擇的用餐習性。

中保無限家餐飲公司總經理曾威翰指出，二代店採「一條龍式服務」形式，讓消費者能體驗復興航棧每天工廠直送的新鮮手作健康美食，由於復興航棧長年以來一直是國內知名連鎖咖啡店的鹹食、甜點等副餐食品的供應商，顯示餐飲手藝深獲市場肯定。這次的二代店計畫，就是要推展復興航棧的品牌能見度與知名度。

(中時 )