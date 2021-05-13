北市大同分局11日上午攔檢一名騎機車酒駕男子，不料隨即接獲中央流行疫情指揮中心通知，分局必須全面消毒，曾接觸過酒駕男的員警，也要自主隔離，原因是，萬華阿公店2名染疫小姐其中1人，與這名酒駕男子有「親密接觸」，當場讓接觸承辦此案的員警臉都綠了。

萬華阿公店12日驚傳2名小姐染疫，其中「楓香」清茶館的小姐是40多歲花名「美美」，是取得身分證的陸配，在此區上班近10年，因在大陸福清的媽媽最近重病，需要她回去照顧，美美11日前往仁愛醫院做核酸檢測，結果被測出確診，楓香因此昨晚進行大消毒、關店休息，包括老闆、小姐及少爺共10餘人，現在全部進行居家隔離，另一名小姐也是因為咳嗽發燒等症狀自行採檢就醫確診。

同在11日上午近9點，大同分局交通分隊查獲一名機車酒駕男子，訊後依公共危險罪將他移送法辦，據「自由時報」報導，大同分局不久就接到衛生局通知，指該名酒駕男子，與萬華阿公店兩名染疫小姐其中一人有親密接觸，已將他匡列為高危險群，雖第一次檢測為陰性，但與他有近距離接近的警員，都需自主隔離。

大同分局為了安全起見，決定讓處理此案的警員3人與偵查隊1人，即日起自主管理14天，另偵查隊及交通分隊辦公處所、車輛及裝備進行全面消毒。據了解，該名酒駕男子被警方攔查時，並未戴口罩，當時體溫為36.9度。

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(中時新聞網)