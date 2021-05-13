基隆市消防局昨天下午接獲通報，有一名年約60歲男子確診，由消防人員送往醫院，經查男子是案1203接觸者，11日傍晚自新北到基隆進行居家隔離，他向相關單位表示自己1人1戶，經查卻是和父親同住，基隆市衛生局將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例對男子開罰。

據了解，該名年約60歲男子來自新北，曾與獅子會前會長聚餐，自中央防疫指揮中心公布前會長確診後，被匡列為接觸者，依規定進行居家隔離，由於男子向相關單位表示，自己與家人同住在新莊，要到基隆有1人1戶的房間進行隔離。

男子11日到基隆隔離後，由基隆市衛生局於當晚安排他到醫院進行採檢，12日檢驗結果為陽性，由消防局派員將男子送往醫院，相關單位進行疫調時，男子表示，9日有前往基隆八斗子釣魚，並向人員吐露，自己在基隆隔離其實是和父親同住，擔心爸爸有安危，請求衛生局協助。

衛生局獲報後，立即要求男子父親進行居家隔離，並將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例對男子開罰，依法可處新台幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰。

另外，昨天也有一名女子出現發燒症狀，與案1217居住同一社區、大樓，外傳是1217的姊姊，目前送醫採檢結果為陰性。

(中時 )