凌濤表示，然而下午4點，核三總發電量973.64MW，超過核三可發電量（102.22％），到了下午6點多，竟已下降至946.34MW，神奇的降到100％以下（99.35％)，突然又沒超過核三可發電量，是被爆出來，緊急降載？還是偷改數字？（摘自凌濤臉書）

朱立倫辦公室發言人凌濤。（摘自凌濤臉書）

針對高雄興達電廠4部機組跳電，朱立倫辦公室發言人凌濤驚呼「抓到了」，他說，下午台電官網關閉網站又開啟網站，短短2個小時，興達電廠增發電量，核三廠爆減發電量，到底是偷偷竄改數據？還是發電量短時間真有大變動？閣揆蘇貞昌、台電都應對外說清楚。

針對全台分區輪流停電，國民黨前主席朱立倫下午表示，台電今天備轉容量率顯示10.01％，亮綠燈標示供電充裕，興達電廠發電量僅佔全台發電量3.88％，為何機組依故障全台跳電？

未料，民眾隨即無法開啟台電網站，朱立倫辦公室發言人凌濤說，到晚間6點開啟台電網站，發現興達、核三電廠數據竟然大幅變動，短短2個小時，台灣發電廠即時運轉數據網站，興達電廠發電量從4％變成8％，暴增4％，但電廠不是還在搶修嗎？

凌濤表示，然而下午4點，核三總發電量973.64MW，超過核三可發電量（102.22％），到了下午6點多，竟已下降至946.34MW，神奇的降到100％以下（99.35％)，突然又沒超過核三可發電量，是被爆出來，緊急降載？還是偷改數字？

凌濤嘲諷，蔡英文總統7點要發表電視談話，但她不知道很多人家裡仍然未恢復電力，不能看電視，手機也快沒電了嗎？

(中時 )