近幾年，銀髮經濟崛起，養老產業快速發展，對人才的需求量和需求類型隨之上漲，求職者對養老產業相關職位關注度走高。根據大陸BOSS直聘研究院數據顯示，2021年以來，平台養老產業相關職缺量年增率達50％，其中漲幅最大的職位包括養老護工、保姆、養老社區物業管理員、助教、導醫等，薪資漲幅最大的職缺包括（養老院）客房服務員、護工、導購、營養師等。

據鈦媒體報導，值得注意的是，養老產業對人才的需求呈現出很多新特點。除了護工、保姆等需求量較大的常規職缺，BOSS直聘平台發現針對老年人的陪聊師、旅遊定制師、養老規劃師、廣場舞教師、健康評估師、營養師等新職業的需求上漲明顯，薪資漲幅較大。除此之外，智慧養老產業對人工智慧、大數據等新技術人才的需求迫切。

同時近幾年，很多購物、旅遊、影音等領域的主流APP都做了一系列的「適老化」改造，在BOSS直聘，針對老年人的網路老年版產品負責人的薪資待遇普遍在每月15到45k人民幣之間。

(旺報 )