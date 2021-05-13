大陸晶圓代工龍頭中芯國際13日盤後公布2021年首季財報，期間銷售額按年增22.0％逼近11.04億美元，毛利年增7.1％至2.5億美元。

中芯國際13日港股收平盤，股價報23.8港元。陸股收盤漲0.63％，股價報人民幣55.82元。中芯13日盤後公布首季財報。

財報指出，中芯國際2021年首季銷售額逼近11.04億美元，年增22％，季增12.5％。毛利為2.5億美元，年增7.1％，季增41.5％。毛利率為22.7％，按年減少3.1個百分點，按季增加4.7個百分點。中芯國際首席財務官高永崗指出，期間收入與毛利均優於此前指引。

中芯國際指出，展望2021年Q2，預估收入按季增17％至19％，毛利率位於25％至27％區間。中芯表示，受美國制裁下，公司下半年仍面臨不確定性，但目前掌握的資訊來看，公司全年收入與毛利率將優於2月的預期，當時中心預估收入中到高個位數成長，毛利率為10％到20％的中部。

中芯國際聯合首席執行官趙海軍、梁孟松指出，成熟製程到2021年年底產能將持續滿載，新增產能主要在下半年形成。先進製程一季度營收經過波谷後逐季成長，NTO穩步導入。

(工商 )