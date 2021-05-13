泰國籍男子帕亞去年與同鄉小吃店許姓老闆娘因帳目問題在店內吵架，許女當眾把他趕出店門，怒稱要報警，帕亞離開後，當晚持3把菜刀到小吃店，對許女揮刺，店裡顧客出面攔阻制止，他持菜刀刺破許女外套及男客手掌。案經許女報案，台中地院依恐嚇罪判處帕亞徒刑11月，仍可上訴。

帕亞的同鄉友人許女在中市開的小吃店，他在2020年12月19日酒後因酒錢問題與許女在店內發生口角爭執，帕亞不滿許女在其他客人面前將他趕出去，又說要報警，讓他很沒面子，離開後在晚間7時許雙手拿3把菜刀衝進小吃店，高舉菜刀朝許女揮舞、刺擊，店內男客見狀出面攔阻，帕亞持續持刀揮刺許女。

1名男客在奪刀時被劃傷手掌，造成表淺撕裂傷；許女批在手臂保護的外套遭刺破。經在場客人協助，許女趁隙逃往2樓，帕亞才作罷並未再追擊。

帕亞到案否認有殺人意圖，供稱他酒後，又覺得許女讓他沒面子才怒持刀揮舞威脅她、並沒有要殺她。帕亞的律師也說，帕亞與許女是同鄉友人，並無宿怨，而且有相當情誼，雙方因為酒前發生爭執，帕亞是酒後情緒一時失控，並無殺人犯意，許女未受傷逃往2樓，帕亞也未追擊。

台中地院法官審酌案發經過，認為並不足以認定帕亞有殺人之意而攻擊許女，而依恐嚇安全罪判處帕亞徒刑11月，執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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(中時 )