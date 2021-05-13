疫情連環爆，桃園市長鄭文燦主持市政會議時，一度瞇上眼睛5秒鐘，還點了頭。被問到是不是沒睡好？鄭文燦說，昨天工作比較久，跟相關人員討論到很晚，但該做的工作一項也不能少。

有民眾發現，鄭文燦主持市政會議時，有人正在報告疫情相關內容，不過鄭文燦一度眼睛瞇上，還微微點頭，隨後被睜開。有局處首長透露，鄭文燦這幾天忙於疫情，又加上旱災，相當忙碌，也希望能守住疫情，讓疫情不再擴大。

(中時 )