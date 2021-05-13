太勞累 鄭文燦主持會議瞇眼點頭 19:492021/05/13 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦主持市政會議時，一度瞇上眼睛5秒鐘，還點了頭。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情連環爆，桃園市長鄭文燦主持市政會議時，一度瞇上眼睛5秒鐘，還點了頭。被問到是不是沒睡好？鄭文燦說，昨天工作比較久，跟相關人員討論到很晚，但該做的工作一項也不能少。 有民眾發現，鄭文燦主持市政會議時，有人正在報告疫情相關內容，不過鄭文燦一度眼睛瞇上，還微微點頭，隨後被睜開。有局處首長透露，鄭文燦這幾天忙於疫情，又加上旱災，相當忙碌，也希望能守住疫情，讓疫情不再擴大。 疫情升溫 警政署暫停業務督考但維持掃黑力道 內湖里長泣訴 指揮中心隱匿疫情 (中時 ) #鄭文燦 #疫情 #點頭 #會議 #相關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情擴大陳時中喊勿不必要批評 陳揮文嗆一句 02:142021/05/13 政治 中壢大時鐘轉型 走文創美食風 04:102021/05/13 地方新聞 蔡總統 今開國安高層會議 04:102021/05/13 產業特刊 柯文哲反對地方自購疫苗 再嗆陳時中這事情不是這樣幹的 17:582021/05/13 政治 全大運明開幕 總統今開國安會議 04:102021/05/13 焦點要聞 疫情、停電、缺水1450一招帶風向 李艷秋大嘆4字 17:522021/05/13 政治 疫情升溫 高市議員日前曾建議休會今再將官員「請出議場」 10:552021/05/13 政治 桃園新增學童確診 鄭文燦：減少風險停課到月底 17:222021/05/13 生活 爆文策院主管找高層「搓湯圓」施壓 賴品妤怒轟：現在是要戒嚴了嗎 11:172021/05/13 政治 田徑》疫情太失控 台灣田徑公開賽暨奧運資格賽取消 15:442021/05/13 體育 本土病例大增 鄭照新批范雲施壓致防疫破口該請辭 15:252021/05/13 政治 政治熱門新聞 陳時中一句話說溜嘴嚇壞國人 藍委驚：還能繼續指揮嗎？ - 政治 德媒揭露：一件事讓台灣疫情現原形 「防疫優等生」金身恐破 - 政治 疫情、停電、缺水1450一招帶風向 李艷秋大嘆4字 - 政治 【全台大停電】 蔡英文緊急喊話：不用驚慌 - 政治 看到台灣暴增16例本土確診 韓國瑜PO了一張圖 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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