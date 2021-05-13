智邦科技（2345）13日召開董事會，會中通過竹北AI智慧園區智慧工廠建築設計興建預算27.88億元，由董事會授權董事長處理後續資金運用、代表簽訂相關合約，另通過新人事案，原財務長林明蓉轉任總經理特助，相關工作由財務主管陳芳儀接任。

智邦今日召開董事會通過新人事案，智邦指出，現任智邦科技財務長林明蓉將轉任智邦科技總經理特助，該項人事案於6月18日正式生效，未來林明蓉將負責智邦集團開放網路技術與系統整合等創新合作項目，相關工作將由現任財務主管陳芳儀接任。

智邦科技董事長郭飛龍表示，除了擔任財務長職務，過去幾年，林明蓉也同時負責品牌業務發展，並參與多項創新技術投資評估，而這次職務調整，將借重林明蓉過去在開放網路技術領域所累積的經驗，以及對開放網路解決方案創新化、系統化發展的願景，為智邦集團在學術界、新創界發掘更多合作可能，進一步拓展智邦集團在新世代網路系統解決方案布局深度；而延續智邦集團近年積極推動世代交替、老幹新枝的公司策略主軸，新接任的陳芳儀在智邦具有多年財務工作資歷，近幾年也負責多項公司重大投資案財務規劃作業。

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