興達電廠今（13）日因事故全廠停機，導致全台多個地區大停電，台電目前實施5階段分區停電，影響戶數預估高達千萬戶，規模驚人；有網友在網路上發文認為搭電梯時遇上停電相當無助，詢問網友做什麼事遇上停電會相當慘，許多網友一致認為「搭大怒神到最頂端」、「坐雲霄飛車要往下衝」2個時刻遇上停電最恐怖。

1名網友在PTT上發文表示，「突然來的停電，往往會打亂原本預定好的作息，剛剛看到有人坐電梯時停電卡在裡面，上下不得，又熱又悶又無助，豈是一個慘字（能形容）」，他因此詢問網友做什麼行為遇上停電，下場會非常慘？貼文一出，引來許多網友接連回應。

有網友在網路上發文認為搭電梯時遇上停電相當無助，詢問網友是否有做什麼事遇上停電相當慘的經驗。（圖／翻攝自PTT）

許多網友留言表示「想上廁所卻在電梯中」、「供氧氣、生命監測器、充氣床之類的長照機器」、「公司停電有人被關在裡面」、「重要檔案沒存檔時」、「洗澡時浴室烏漆抹黑」、「求婚吧，上次朋友弄太多燈搞到餐廳跳電，超尷尬」、「明天要開會，簡報還沒弄好的時候」、「停車場直接卡死」、「台彩開獎的時候」、「玩遊戲打王，王血量只剩1%的時候」。

吸引最多網友最多認同的留言為「坐雲霄飛車時」、「大怒神停在最頂端時」、「雲霄飛車在空中頭朝下的時候」。（圖／翻攝自PTT）

不過吸引最多網友最多認同的留言為「坐雲霄飛車時」、「大怒神停在最頂端時」、「雲霄飛車在空中頭朝下的時候」，多數網友們認為在玩遊樂設施時遇到停電最恐怖，因為會涉及生命安全。

(中時新聞網)